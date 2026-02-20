' Il violino magico' - musica scienza e teatro

Venerdì 27 febbraio, a La Città del Teatro, si tiene “Il violino magico”, uno spettacolo che combina musica, scienza e teatro. La produzione, realizzata con la collaborazione della Scuola Superiore Sant’Anna, coinvolge il pubblico in un viaggio tra strumenti musicali e innovazione scientifica. Durante lo spettacolo, gli attori e i musicisti sperimentano tecniche che uniscono arte e ricerca in modo coinvolgente. L’evento si rivolge a tutte le età, offrendo un’esperienza unica nel suo genere.

Venerdì 27 febbraio a La Città del Teatro: “Il violino magico” unisce musica, scienza e teatro con la Scuola Superiore Sant’AnnaUn’esperienza immersiva che unisce arte e ricerca, emozione e innovazione: è questo lo spirito de Il violino magico, lo spettacolo prodotto da Op.64Solocanto, in programma venerdì 27 febbraio a La Città del Teatro nell’ambito della giornata dedicata all’incontro con la Scuola Superiore Sant’Anna.La serata propone un format originale che intreccia linguaggi diversi – musica lirica e classica, narrazione scenica e divulgazione scientifica – trasformando il pubblico in parte attiva di un percorso tra arte e tecnologia.🔗 Leggi su Pisatoday.it Leggi anche: Teatro, scienza e un laboratorio per incidere musica: la Fabbrica delle Candele lancia gli eventi dei prossimi mesi Leggi anche: Ferrara Musica riparte con il Trio. Show con violino, violoncello e piano Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Ma quale country, Lana Del Rey si è avventurata nel territorio del classicismo magico; La soprano Del Bo e la Sinfonica protagonisti su 2 palchi del Ponente. Garrett con il suo violino magico allo Sferisterio: «La musica ha la capacità di portarci in un luogo migliore: può donarci così tanti momenti belli»MACERATA - «Per me non c’è niente di meglio che rendervi felici con la mia musica». Così David Garrett, virtuoso del violino tedesco di nascita e americano d’adozione, che spazia dalla classica al ... corriereadriatico.it Il violino magico di Robert McDuffieUn violino come il Guarnieri del Gesù datato 1735 e suonato da Robert McDuffie che ha pizzicato le sue corde nello storico Palazzo Gondi di Firenze aperto per un’occasione come la presentazione del ... lanazione.it PVM 2026 – Celebrating the 10th Edition To celebrate the 10th anniversary of Il Piccolo Violino Magico, relive with us the most unforgettable moments from past editions. A journey through talent, music, and emotion that has shaped ten extraordinary years - facebook.com facebook