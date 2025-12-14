Un viaggio nel Barocco sulle note del violino

L'evento di oggi nella rassegna Ferrara Musica al Ridotto propone un viaggio nel cuore del Barocco attraverso le note del violino. La violinista ferrarese Lavinia Soncini eseguirà un repertorio dedicato al violino solo, offrendo al pubblico un'esperienza unica e coinvolgente tra le virtuosità e le atmosfere di un'epoca raffinata e ricca di emozioni.

Oggi la rassegna Ferrara Musica al Ridotto ospita la violinista ferrarese Lavinia Soncini per un concerto dedicato al repertorio per violino solo. Il programma del recital – che si terrà al Ridotto del teatro Abbado, inizio alle 10.30 – si concentra sulla letteratura barocca e tardo-barocca per violino solo, proponendo un percorso che mette in luce l’evoluzione stilistica e la scrittura virtuosistica dell’epoca. Si apre con la Sonata n. 6 in mi minore B.e1 di Giuseppe Tartini, figura chiave per l’innovazione della tecnica violinistica. La Sonata, articolata in quattro movimenti, è espressione dell’eleganza melodica del compositore, in particolare nell’Andante cantabile, per poi evolvere nell’equilibrio tra vivacità e fluidità dell’Allegro cantabile, nel carattere ritmico della Giga e nella brillantezza finale dell’Allegro assai. Ilrestodelcarlino.it Un viaggio nel Barocco sulle note del violino - Lavinia Soncini sarà protagonista del recital in programma oggi al Ridotto. msn.com

