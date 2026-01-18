Stato di ebbrezza fermato e denunciato un 27enne

Tra sabato e domenica, i carabinieri della sezione radiomobile di Latina hanno denunciato in stato di libertà un uomo di 27 anni residente in provincia, già noto alle forze dell’ordine, per aver guidato in condizioni di ebbrezza. L’intervento rientra nelle attività di controllo sul territorio volte a garantire la sicurezza pubblica.

Cassino, si ribalta con l'auto dopo aver bevuto: 43enne denunciato per guida in stato di ebbrezza

Cassino, si ribalta con l’auto dopo aver bevuto: 43enne denunciato per guida in stato di ebbrezza

Nella serata del 24 dicembre, un incidente a Cassino ha coinvolto un uomo di 43 anni, che si è ribaltato con l’auto dopo aver consumato alcol. I Carabinieri, intervenuti sul posto, hanno effettuato gli accertamenti e denunciato il conducente per guida in stato di ebbrezza. L’episodio evidenzia l’importanza di rispettare le norme sulla sicurezza stradale e di evitare comportamenti rischiosi alla guida.

