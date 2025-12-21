I piani di Netanyahu per un nuovo attacco all’Iran ecco perché torna nel mirino di Israele

Alla cena di fine anno a Mar-a-Lago, Benjamin Netanyahu mostrerà il volto amichevole del premier israeliano tra strette di mano e sorrisi, sottolineando la solidità dei rapporti tra Israele e Stati Uniti e parlando di un “nuovo Medioriente”. Tuttavia, sotto la superficie del banchetto, il presidente Donald Trump potrebbe trovarsi di fronte a proposte più spinose: Netanyahu porterà sul tavolo opzioni per un nuovo attacco all’Iran, secondo quanto riferiscono fonti israeliane e americane. Questo scenario indica che un nuovo scontro militare tra i due Paesi non è più questione di “se”, ma di “quando”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

