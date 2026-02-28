Avvocati a Castel Capuano inaugurato il busto di Vincenzo Maria Siniscalchi

Questa mattina a Castel Capuano si è svolta la cerimonia di inaugurazione di un busto dedicato a Vincenzo Maria Siniscalchi. L’evento si è tenuto nello storico salone dei Busti, con la partecipazione di avvocati e rappresentanti del settore legale. La cerimonia ha visto la presentazione ufficiale dell’opera, che rende omaggio alla figura di Siniscalchi.

