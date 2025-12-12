Referendum Riforma della Giustizia debutta a Castel Capuano il Comitato di Polo Sud per il sì

Questa mattina a Castel Capuano, nel cuore di Napoli, ha avuto inizio l'esordio pubblico del Comitato di Polo Sud per il Sì al referendum sulla riforma della giustizia. L'evento si è svolto nella storica Biblioteca Alfredo De Marsico, simbolo della giustizia cittadina, segnando il debutto ufficiale del comitato a favore della riforma.

Esordio pubblico questa mattina a Napoli per il Comitato di Polo Sud per il Sì al referendum sulla riforma della giustizia, nella storica Biblioteca Alfredo De Marsico di Castel Capuano, luogo simbolo della Giustizia in città. Circa 200 le presenze, alle quali il segretario del Comitato, nonché presidente dell’associazione Polo Sud, Amedeo Laboccetta, ha annunciato, in apertura dei lavori, l’adesione di oltre 4.000 persone, non ultima la moglie “del compianto Pinuccio Tatarella, la professoressa Angiola Filipponio ”. Laboccetta ha inoltre annunciato l’impegno di Polo Sud nelle regioni meridionali: “Il Sud farà la differenza sull’esito del referendum: partiremo con un tour nelle regioni meridionali per spiegare, senza slogan, perché questa riforma serve al Paese”. Ildenaro.it Napoli, debutto a Castel Capuano per il Comitato di Polo Sud per il SI al referendum per la Riforma della Giustizia - Esordio pubblico questa mattina a Napoli per il Comitato di Polo Sud per il Sì al referendum sulla riforma della giustizia, nella ... sciscianonotizie.it Atreju, sprint sul referendum della giustizia: si va verso il voto a marzo - La sesta giornata di Atreju è stata segnata da un acceso dibattito sulla riforma della giustizia e, in particolare, ... msn.com Riforma della giustizia e referendum, Serracchiani (Pd) ad Atreju va dritta al punto: "Ecco tutte le ragioni del no" ift.tt/GDj6EHv x.com Mancano tre mesi o poco più al referendum "Giustizia" sulla riforma Nordio. Una riforma che, per quanto mi riguarda, non migliora nè la giustizia nè la vita dei cittadini. Ne hanno discusso in TV il nostro direttore Avv. Gurrieri e il Collega Avv. Liuzzo di Camere - facebook.com facebook

Riforma della giustizia approvata, ora referendum confermativo

Video Riforma della giustizia approvata, ora referendum confermativo Video Riforma della giustizia approvata, ora referendum confermativo