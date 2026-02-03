Vincenzo Capuano, il noto pizzaiolo napoletano conosciuto come “Capvin”, ha appena aperto la sua prima pizzeria a Brescia. L’occasione è un sogno che diventa realtà: invita a scoprire le sue creazioni e a condividere questa nuova avventura. La città si prepara ad accogliere una pizza che porta con sé l’esperienza e la passione di un maestro napoletano.

Vincenzo Capuano, noto pizzaiolo napoletano e “Capvin” del mondo della pizza, ha aperto la sua prima pizzeria a Brescia. L’inaugurazione ufficiale è prevista per giovedì 5 febbraio 2026, alle 18.30, nel cuore del capoluogo bresciano, con un’esperienza unica per i clienti: pizze e patate gratis per tutti i primi 100 visitatori, e gadget esclusivi per i primi arrivati. Il locale, con oltre 220 posti a sedere su due piani, è stato realizzato con lo stile tipico del brand Capuano, con il verde iconico e l’alveolatura perfetta delle sue pizze. L’apertura è stata annunciata in un video su Instagram, dove Capuano parla del “sogno” e dell’“impegno” di portare il suo modo di fare pizza a Brescia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vincenzo Capuano apre pizzeria a Brescia: “Vi invito a condividere il mio sogno

Approfondimenti su Vincenzo Capuano

Il direttore sportivo del Verona, Sean Sogliano, apre una finestra sulla sua carriera e sul mercato, condividendo dettagli sui propri investimenti e scelte.

Giornalista e conduttrice televisiva, Barbara Politi rappresenta uno dei volti più riconoscibili della Rai.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Pizza perfection at Vincenzo Capuano’s Pizzeria. Get fresh Italian ingredients for you in our bio!

Ultime notizie su Vincenzo Capuano

Vincenzo Capuano apre una pizzeria anche a Brescia: Venite a vivere il mio sognoOltre 220 posti a sedere e due piani per gustare la pizza firmata dal maestro napoletano: l’apertura è prevista giovedì 5 febbraio ... bresciatoday.it

La pizza napoletana di Vincenzo Capuano arriva a Roma: dove apre il primo locale nella capitaleLa pizza napoletana contemporanea di Vincenzo Capuano, maestro pizzaiolo volto di È Sempre Mezzogiorno, arriva a Roma. Ecco dove apre la prima pizzeria della capitale. Leggi le notizie prima degli ... fanpage.it

È Sempre Mezzogiorno Rai. . Pizza Sol Levante di Vincenzo Capuano Ingredienti: Per l’impasto: • 1 kg di farina 0 • 3 g di lievito fresco di birra • 650 ml di acqua • 25 g di sale • 20 ml di olio evo • Semola di grano duro per spolvero Per il condimento: • 100 g di - facebook.com facebook