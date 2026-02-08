I cittadini di Avellino-Scalo hanno espresso le loro idee e segnalato i problemi attraverso un sondaggio. Ora, però, manca qualcuno che prenda decisioni e le trasformi in azioni concrete. La partecipazione c’è, le proposte anche, ma finora la classe politica non ha ancora dato risposte chiare.

Tempo di lettura: 2 minuti I problemi sono noti, le proposte non mancano, la partecipazione nemmeno. Quello che continua a mancare è una politica capace di trasformare tutto questo in scelte concrete. È quanto emerso con forza dall’incontro promosso da Avellino Scalo, dedicato alla discussione dei risultati del s ondaggio civico “Ad Avellino si vive male?”. Un’assemblea partecipata, viva, che ha visto la presenza di cittadine e cittadini, attivisti e rappresentanti del campo progressista. Un segnale chiaro: la questione Avellino è sentita, attraversa i quartieri e non può più essere rimandata. «Dobbiamo darci una svegliata», è stato il messaggio che ha fatto da filo conduttore al confronto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Avellino Scalo”: dal sondaggio idee e problemi, monito alla politica

Approfondimenti su Avellino Scalo

I dieci gruppi di opposizione di Sesto sono scesi in strada per affrontare il tema della sicurezza urbana.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

La presentazione è fissata per sabato 7 febbraio alle ore 10:00 ad Avellino Scalo #Avellino facebook