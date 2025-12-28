Avellino Scalo | come un progetto innovativo ha trasformato una stazione ferma in spazio vivo

La Stazione di Avellino Scalo, una volta punto di passaggio fervente, oggi si presenta come uno spazio riqualificato e vivo. Mantenendo i binari e le pensiline, è stata trasformata in un luogo di incontro e cultura, preservando il suo patrimonio storico. Un esempio di come un progetto di riqualificazione possa dare nuova vita a un sito, rispettando il passato e valorizzando il presente.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.