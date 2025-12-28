Avellino Scalo | come un progetto innovativo ha trasformato una stazione ferma in spazio vivo
La Stazione di Avellino Scalo, una volta punto di passaggio fervente, oggi si presenta come uno spazio riqualificato e vivo. Mantenendo i binari e le pensiline, è stata trasformata in un luogo di incontro e cultura, preservando il suo patrimonio storico. Un esempio di come un progetto di riqualificazione possa dare nuova vita a un sito, rispettando il passato e valorizzando il presente.
I binari sono ancora lì. Le pensiline anche. Ma da anni, alla Stazione Ferroviaria di Avellino, i treni non passano più, fatta eccezione per lo storico Irpinia Express, memoria viaggiante di un tempo che fu. Quello spazio sospeso, rimasto a lungo ai margini della città e della sua quotidianità. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In Irpinia una stazione dismessa torna in vita con caffè specialty e cucina internazionale - “Silver” è la categoria che RFI utilizza per classificare le stazioni di dimensioni medio/piccole con treni perlopiù regionali e frequentazioni consistenti. gamberorosso.it
Domenica 7 dicembre alle 11 (AM) sono stato invitato dagli amici di @avellinoscalo a tenere un workshop sui “Wonton” dal titolo “WONTON WHAT!”. Non sono esattamente a mio agio nelle vesti del “formatore”, del resto non ne avrei i titoli, ma ho pensato ch - facebook.com facebook
