Avellino-Pescara sfida salvezza al Partenio-Lombardi | classifica numeri e rischi per le panchine

Avellino e Pescara si affrontano questa sera alle 19.30 al Partenio-Lombardi, una partita decisiva per la salvezza delle due squadre. La sfida potrebbe cambiare gli equilibri in classifica e mettere sotto pressione gli allenatori. Entrambe le squadre cercano punti per allontanarsi dalle zone a rischio, puntando su una vittoria che potrebbe dare una svolta alla stagione.

Stasera alle 19.30 una gara che può decidere la stagione di irpini e abruzzesi Al Partenio-Lombardi di Avellino si gioca questa sera alle 19.30 una partita che pesa sulla classifica e sul futuro delle due panchine. La 25ª giornata di Serie B mette di fronte Avellino e Pescara, entrambe in difficoltà. Dirige Andrea Calzavara della sezione di Varese, lo stesso arbitro dell'andata, chiusa sull'1-1. La situazione è chiara nei numeri. Il Pescara è ultimo con 15 punti. L'Avellino, fermo a 28 dopo le sconfitte contro Monza e Frosinone, ha visto assottigliarsi il margine di sicurezza. Un pareggio servirebbe poco a entrambe.

