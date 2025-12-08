Avellino-Venezia | le probabili formazioni per la sfida al Partenio-Lombardi
L’Avellino si presenta alla sfida con il Venezia, in programma alle 15 al “Partenio-Lombardi”, con alcuni rientri e nuove assenze che delineano un quadro complesso ma definito.Tornano a disposizione Cagnano e Manzi, mentre Rigione resta escluso per decisione tecnica. Nell’elenco figura anche. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
