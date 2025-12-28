viva il tempo tra inchieste vecchie e nuove ma le solite procure

Viva Il Tempo. Un pizzico di orgoglio questa testata può decisamente consentirselo dopo la notizia-bomba dell'arresto del signor Hannoun. Trovate nell'edizione di oggi una piccola selezione delle copertine che il nostro giornale ha dedicato al caso: merito di tutte le colleghe e i colleghi, una per tutti Giulia Sorrentino, di Tommaso Cerno che ha diretto il quotidiano fino a novembre, e di tutti noi che stiamo - se possibile - arricchendo e irrobustendo l'inchiesta. Naturalmente le garanzie costituzionali devono valere anche per i peggiori, incluso Hannoun e i suoi amici. Noi non saremo mai giustizialisti nemmeno verso chi ci fa politicamente orrore. 🔗 Leggi su Iltempo.it

