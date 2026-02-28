Auto in avaria tamponata e ribaltata sulla Bazzanese | paura a Zola Predosa un ferito

Questa mattina sulla Via Bazzanese, al chilometro 42 in direzione Zola Predosa, un'auto in avaria è stata tamponata da un altro veicolo e si è ribaltata. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e una persona è rimasta ferita. L’incidente ha causato disagi alla circolazione nella zona.

Scontro al km 42 in direzione Zola Predosa: due illesi e un ferito in codice 1. Sul posto pattuglie e polizia locale Incidente stradale questa mattina sulla Via Bazzanese, al chilometro 42 in direzione Zola Predosa. Un'auto in avaria è stata tamponata da un altro veicolo e si è ribaltata. Il bilancio è di due persone illese e un ferito lieve, classificato in codice 1. A segnalare l'incidente, intorno alle 9, sono stati gli automobilisti di passaggio. Sul posto sono arrivati tempestivamente gli agenti della polizia stradale, per mettere in sicurezza l'area e gestire la viabilità, oltre al 118 e alla polizia locale che ha effettuato i rilievi e gestito il traffico lungo l'arteria, particolarmente trafficata nelle ore del mattino.