Incendio in un’azienda di Zola Predosa | nessun ferito

Nella notte a Zola Predosa si è sviluppato un incendio in un'azienda specializzata nella lavorazione di materie plastiche e stampaggio. L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha evitato conseguenze più gravi, e fortunatamente non si sono registrati feriti. L’incendio, scoppiato intorno alle 4, è sotto verifica per accertarne le cause e valutare eventuali danni alla struttura.

Bologna, 11 gennaio 2026 – Fuoco e fiamme questa notte a Zola Predosa, intorno alle 4 di notte, all’interno di un’azienda che si occupa della lavorazione di materie plastiche e stampaggio. Ad allertare i Vigili del Fuoco è stato un residente e al momento non si registrano feriti. Le operazioni sono iniziate già alle 5.30 di questa mattina, le squadre del comando dei Vigili del Fuoco di Bologna - sul posto dalle prime luci dell'alba - già poche ore dopo l’hanno circoscritto le fiamme all’area d’incendio, evitato quindi il propagarsi del rogo nelle strutture adiacenti. Sul posto anche 112 e Arpae. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Incendio in un’azienda di Zola Predosa: nessun ferito Leggi anche: Incendio in un’azienda a Zola Predosa: vigili del fuoco al lavoro dall’alba Leggi anche: Domani Coppa Italia al Mazza con lo Zola Predosa di Perinelli Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Incendio in un’azienda di Zola Predosa: nessun ferito - Bologna, 11 gennaio 2026 – Fuoco e fiamme questa notte a Zola Predosa, intorno alle 4 di notte, all’interno di un’azienda che si occupa della lavorazione di materie plastiche e stampaggio. ilrestodelcarlino.it

Incendio in attività industriale a Zola Predosa - Dalle ore 05:30 di questa mattina, le squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Bologna sono impegnate in via Galliani, nel comune di Zola Predosa, per un incendio che interessa un’attività industri ... sassuolo2000.it

Incendio in attività industriale nel Bolognese, non si registrano feriti - sono al lavoro per circoscrivere le fiamme ed evitare che si propaghino alle strutture adiacenti. ansa.it

