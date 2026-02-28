L’auto elettrica europea si trova in difficoltà dopo aver investito 60 miliardi di euro senza ottenere i risultati sperati. Nonostante le batterie siano pronte e i motori siano silenziosi, il settore sembra aver rallentato la propria corsa e l’industria sta affrontando una crisi. Al momento, non ci sono segnali di ripresa o cambiamenti significativi nel settore.

L’auto elettrica europea si è fermata in corsia d’emergenza. Batteria carica, motore silenzioso, ma nessuno al volante. Soprattutto: troppe mani sul freno. La crisi dell’elettrico nel Vecchio continente non è figlia di un complotto delle lobby petrolifere, come qualcuno ama raccontare. È molto più banalmente il risultato di una strategia continentale confusa, ideologica e scollegata dalla realtà industriale.La Commissione presieduta da Ursula von der Leyen ha spinto l’auto europea giù nel burrone con la stessa convinzione degli Inquisitori: il rogo come passaggio verso la redenzione del condannato. A Bruxelles hanno scavato il precipizio e l’hanno chiamato “transizione”. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Auto elettrica, ecco perché è un grande flop: 60 miliardi bruciati e industria in crisi

