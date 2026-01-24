Dopo 14 anni di utilizzo, la mia auto ibrida aveva raggiunto il limite delle sue capacità. La scelta di passare a un’auto elettrica cinese nasce dalla volontà di adottare tecnologie più recenti e sostenibili, senza limitarsi alle produzioni europee ormai meno competitive. Un aggiornamento necessario per affrontare le sfide della mobilità moderna, puntando su innovazione e praticità.

Dopo 14 anni di onorato servizio, la mia vecchia ibrida era diventata obsoleta e non ce la faceva più. Così, alla fine mi sono deciso e l’ho sostituita con un’ elettrica pura. Da quest’anno, in famiglia siamo completamente elettrizzati. Niente più soste ai distributori, rumore, puzzo, gas di scarico. Ma perché un’auto cinese? Non è forse una mancanza di patriottismo il non aver sostenuto l’industria europea? In realtà, l’ho comprata usata, per cui non ho aumentato il numero di auto cinesi in Italia. Ma più che altro, mi è parso che puntellare un’industria ormai obsoleta come quella dell’auto in Europa sarebbe inutile e controproducente (anche se per caso dipendesse da me). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Mi sono comprato un’auto elettrica cinese: puntare su un’industria obsoleta come quella europea sarebbe inutile

Leggi anche: Sale la produzione asiatica ed europea, frena quella cinese. Cosa dice il Report Sipri sull’industria militare

No, con la retromarcia sulle auto elettriche non salveremo né il Pianeta, né l’industria europeaL'Unione Europea torna sui propri passi riguardo alla normativa sulle auto elettriche, rinviando l'obiettivo di eliminare le vetture a diesel e benzina entro il 2035.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: All’Husky Village in Valtellina, per correre tra i boschi sulla slitta trainata dai cani; Fabio Celoni, maestro a colori. Zio Paperone? Non è avaro di sentimenti come tutti pensano; Omicidio a scuola, Atif davanti al Gip: L'ho ucciso in corridoio dopo aver consegnato il compito di matemati…; Acquisto auto con legge 104: tutte le novità del 2026.

3 giochi che mi sono pentito di aver comprato: soldi buttatiDa appassionato videogiocatore con una collezione che ha superato i 3000 giochi, è inevitabile che nel mezzo ci sia qualche prodotto che forse avrei fatto meglio a non comprare mai, complice non solo ... everyeye.it

Scrivo in anonimo perché è un regalo! Buongiorno, io ho già comprato i biglietti sul sito ufficiale di American Airlines, basic economy, però mi sono resa conto che mi serve una valigia da stiva e volevo aggiungerla ma sull’app mi dice che posso farlo solo in ae - facebook.com facebook

Cambia tutto Editoria, cambia tutto: Del Vecchio si è comprato un altro giornale (anzi quattro) x.com