Auto depezzata e data alle fiamme | carcassa ritrovata tra la vegetazione

Nelle campagne di Mondragone, nella zona Stercolilli, è stata ritrovata una Alfa Romeo Stelvio smantellata e incendiata. La carcassa, in avanzato stato di deperimento, è stata scoperta tra la vegetazione. Restano da chiarire le circostanze del ritrovamento e le eventuali motivazioni dietro questo episodio. Le autorità continuano le indagini per fare luce sulla vicenda.

E' stata ritrovata tra le campagne di Mondragone località Stercolilli una Alfa Romeo Stelvio, depezzata e data alle fiamme. La carcassa del veicolo è stato ritrovato dalle guardie ambientali del Wwf che hanno segnalato alle autorità competenti.

