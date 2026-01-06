Ardea attentato incendiario nella notte | auto data alle fiamme davanti alla casa di una consigliera comunale

Nella notte ad Ardea si è verificato un attentato incendiario che ha coinvolto un'auto parcheggiata davanti alla casa di una consigliera comunale, nella zona archeologica. L’episodio ricorda eventi passati e ha suscitato preoccupazione tra la comunità locale. Le autorità stanno indagando sull’accaduto, che si inserisce in un contesto di tensione e incertezza nella zona.

Ardea, 6 gennaio 2026 – Paura nella notte nella zona archeologica della città, dove un attentato incendiario ha riportato alla mente una stagione buia già vissuta oltre dieci anni fa. Un'auto, una Renault Captur, è stata data alle fiamme mentre era parcheggiata sotto la tettoia dell'abitazione di una consigliera comunale di Forza Italia, Edelvais Ludovici. Secondo quanto ricostruito, l'incendio sarebbe stato provocato dal lancio di liquido infiammabile, che ha causato un forte boato, svegliando la famiglia e diversi residenti della zona. L'allarme ha fatto scattare l'intervento dei carabinieri del 112 della Compagnia di Anzio e dei vigili del fuoco di Pomezia, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l'area.

