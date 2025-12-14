Borgo San Lorenzo | bomba rudimentale nella notte danneggiata cabina elettrica

Nella notte del 13 dicembre 2025, a Borgo San Lorenzo, si è verificata un'esplosione che ha danneggiato una cabina elettrica in via P. L'incidente ha causato disagi alla rete elettrica locale. Le autorità stanno indagando sulle cause dell'esplosione, che si ritiene essere di natura rudimentale.

E' stata danneggiata, dopo un'esplosione, ieri, 13 dicembre 2025, intorno alle 23, una cabina elettrica a Borgo San Lorenzo, in via P. Nelli da Rabatta. Esplosione provocata, affermano i carabinieri, da un petardo rudimentale ma ad alto potenziale

