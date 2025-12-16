Atena Lucana arriva la fibra ultraveloce per i residenti

Atena Lucana, nel Vallo di Diano in provincia di Salerno, beneficia ora di una connessione internet ultraveloce grazie alla fibra ottica FTTH di Open Fiber. L'installazione della nuova rete pubblica di telecomunicazioni permette di accedere a servizi digitali avanzati, dal telelavoro alla telemedicina, migliorando significativamente la qualità della connessione e le opportunità per i residenti.

Dalla telemedicina allo smart working, la fibra ottica FTTH abilita numerosi servizi digitali e applicativi ad Atena Lucana, centro del Vallo di Diano in provincia di Salerno, dove Open Fiber ha concluso i lavori della nuova rete pubblica di telecomunicazioni a banda ultra larga che raggiunge. Salernotoday.it La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. ATTUALITÀ. ARRIVA LA FIBRA OTTICA AD ATENA LUCANA Ad Atena Lucana si accelera sul digitale con la fibra FTTH - Open Fiber ha completato la nuova rete in fibra ottica FTTH che consente di navigare a oltre 1 Gigabit al secondo e rende ... ansa.it

