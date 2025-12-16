Atena Lucana arriva la fibra ultraveloce per i residenti

Atena Lucana, nel Vallo di Diano in provincia di Salerno, beneficia ora di una connessione internet ultraveloce grazie alla fibra ottica FTTH di Open Fiber. L'installazione della nuova rete pubblica di telecomunicazioni permette di accedere a servizi digitali avanzati, dal telelavoro alla telemedicina, migliorando significativamente la qualità della connessione e le opportunità per i residenti.

Dalla telemedicina allo smart working, la fibra ottica FTTH abilita numerosi servizi digitali e applicativi ad Atena Lucana, centro del Vallo di Diano in provincia di Salerno, dove Open Fiber ha concluso i lavori della nuova rete pubblica di telecomunicazioni a banda ultra larga che raggiunge. Salernotoday.it

