Ad Atena Lucana la Winter School della Federico II studenti in aula per diventare imprenditori culturali

È stata inaugurata ieri pomeriggio la Winter School 2026 organizzata dal Dipartimento di Architettura dell’Università Federico II di Napoli (DIARC), nell’ambito del Progetto “Archivio Atena” del Comune di Atena Lucana. La scuola, in programma per quattro giorni, ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti competenze su come diventare imprenditori culturali. Sono 20 i ragazzi e le ragazze iscritti, che seguiranno lezioni e laboratori su strumenti e approcci per coniugare innovazione culturale e sviluppo della comunità. Formazione e cooperazione locale. Durante la Winter School verranno illustrate anche le attività della Cooperativa di comunità che nascerà ad Atena Lucana sotto la guida del Comune, alla quale hanno aderito decine di soci.🔗 Leggi su Ildenaro.it

