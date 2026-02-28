Auto contro mano in autostrada ad Atena Lucana fondamentale intervento della Polizia stradale

Un'auto di grossa cilindrata ha imboccato contromano l'autostrada A2 del Mediterraneo ad Atena Lucana, creando un pericolo immediato. La Polizia stradale è intervenuta prontamente, riuscendo a bloccare il veicolo e prevenire incidenti. Non sono stati segnalati feriti o danni a persone o cose. L'intervento si è concluso senza conseguenze.

Un'auto di grossa cilindrata ha imboccato l'A2 del Mediterraneo, ad Atena Lucana, contro mano. Il pronto intervento degli agenti della Polizia stradale ha evitato il peggio. E non e la prima che lo fanno. Si tratta di un vero e proprio intervento salva vita quello messo in atto questa.