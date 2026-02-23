Auto in fiamme a Verona | intervento dei pompieri in via Lazzaretto

Una vettura ha preso fuoco in via Lazzaretto a Verona, provocando l’intervento immediato dei vigili del fuoco. Le fiamme hanno avvolto l’auto, che si trovava parcheggiata lungo la strada, e i pompieri sono riusciti a domarla in pochi minuti. Nessuno è rimasto ferito, ma la strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di spegnimento. Sul fatto stanno ancora lavorando le forze dell’ordine.

Un’auto in fiamme nella tarda serata di domenica ha richiesto l’intervento dei soccorsi a Verona (qui il VIDEO). L’allarme è scattato alle ore 22.40 circa del 22 febbraio in via Lazzaretto, dove un veicolo è stato avvolto dalle fiamme per cause ancora da accertare. Sul posto è intervenuta la prima partenza dei vigili del fuoco di Verona, che ha raggiunto rapidamente l’area segnalata. La squadra ha lavorato per domare l’incendio e impedire che il rogo potesse estendersi alla vegetazione nelle immediate vicinanze, scongiurando così ulteriori rischi. Le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza si sono protratte per circa quaranta minuti. 🔗 Leggi su Veronasera.it

