Auriemma M5S | Sul Bilancio investimenti concreti sull’ambiente

Un rappresentante del Movimento 5 Stelle ha commentato il Bilancio 2026-2028 della Regione Campania, evidenziando che nel documento sono previsti investimenti specifici nelle aree delle acque, della depurazione, dei rifiuti e delle bonifiche. L’obiettivo dichiarato è quello di risanare il territorio e proteggere i cittadini, con risorse destinate a interventi concreti in questi settori.

