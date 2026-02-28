Auriemma M5S | Sul Bilancio ambientale investimenti concreti

Un rappresentante del Movimento 5 Stelle commenta il Bilancio 2026-2028 della Regione Campania, sottolineando l’intenzione di destinare risorse a settore acque, depurazione, rifiuti e bonifiche. L’obiettivo è intervenire sul territorio attraverso investimenti concreti che mirano a migliorare la qualità ambientale e a tutelare la salute dei cittadini. Le risorse sono destinate a interventi specifici in questi settori.

