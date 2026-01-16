Iran le opposizioni in piazza a Roma Schlein | Qui per l’autodeterminazione di quel popolo Conte | No azioni militari fuori dal diritto internazionale

A Roma, le opposizioni si sono riunite in piazza per sostenere il diritto all’autodeterminazione del popolo iraniano. In occasione della manifestazione organizzata da Amnesty International e Women Life Freedom for Peace and Justice, leader politici come Schlein e Conte hanno espresso posizioni di sostegno e richiamato al rispetto del diritto internazionale. La mobilitazione ha cercato di unire le diverse forze politiche di fronte alle recenti tensioni legate alla situazione in Iran.

Dopo i distinguo in Parlamento sull' Iran e le polemiche seguite all'astensione del Movimento 5 Stelle sul testo bipartisan in votazione in commissione Esteri e Difesa al Senato, Pd, M5s, Avs e +Europa sono tornati in piazza in cerca di unità a Roma, in Campidoglio, per la manifestazione organizzata da Amnesty International e Women Life Freedom for Peace and Justice. I leader del campo progressista Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli si sono così incontrati a margine del presidio, in sostegno del popolo iraniano, contro la repressione violenta e sanguinaria del regime: "Siamo qui per dare piena solidarietà e supporto al popolo iraniano.

