Stati Uniti e Israele hanno condotto un attacco congiunto contro l’Iran, coinvolgendo diverse città come Teheran, Qom, Isfahan, Karaj e Kermanshah. I raid sono più estesi rispetto a quelli di giugno e sono stati segnalati esplosioni in più di una località. La situazione rimane sotto stretta osservazione, senza ulteriori dettagli ufficiali sui danni o sulle conseguenze immediate.

Un attacco congiunto di Stati Uniti e Israele è in corso contro l’Iran, con obiettivi in diverse città tra cui Teheran, Qom, Isfahan, Karaj e Kermanshah. Secondo il New York Times, i raid saranno più estesi rispetto agli attacchi agli impianti nucleari dello scorso giugno. Il ministro della Difesa italiano, Guido Crosetto, ha rassicurato: “Il personale della Difesa italiana non risulta coinvolto negli eventi in atto”. Anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani segue la situazione in contatto con le ambasciate italiane a Teheran e Tel Aviv. Le esplosioni a Teheran continuano, con missili in volo e colonne di fumo nero visibili in città. Tra gli obiettivi citati dai media israeliani e iraniani ci sarebbe anche una struttura della presidenza iraniana. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Attacco Usa-Israele all’Iran: raid più estesi rispetto a giugno, esplosioni in diverse città

Israele e Usa lanciano attacco preventivo all'Iran, le notizie in diretta: esplosioni a Teheran, alla Farnesina al lavoro l'Unità di crisi

