Attacco israeliano colpisce una scuola in provincia di Hormozgan | secondo i media iraniani le vittime sono 51

Un attacco israeliano ha colpito una scuola elementare femminile a Minab, nella provincia di Hormozgan. Secondo i media iraniani, al momento ci sono 51 vittime e numerosi feriti. La notizia viene confermata da fonti ufficiali iraniane che descrivono l’attacco come un’azione militare contro un obiettivo civico. La scuola è stata danneggiata gravemente dall’attacco.

Un attacco israeliano ha colpito una scuola elementare femminile a Minab, provocando una strage. I media iraniani riportano cinquantuno morti accertati e numerosi feriti. Vicino sorgeva una base dei Pasdaran. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Attacco israeliano a Gaza: nove vittime, tre bambini tra i morti secondo fonti localiNella notte tra lunedì e martedì, la Striscia di Gaza è stata scossa da una serie di raid aerei e bombardamenti d’artiglieria che hanno fatto nove...

Raid israeliano su Gaza, media: “Uccisi cinque palestinesi: tra le vittime tre giornalisti”Secondo diversi media palestinesi un raid israeliano ha colpito un’automobile nella zona centrale della Striscia di Gaza causando la morte di cinque...

Altri aggiornamenti su Hormozgan.

Temi più discussi: Israele e Stati Uniti colpiscono l'Iran: Attacco preventivo per la sicurezza. Bombardamenti senza sosta a Teheran. Missili su Qatar, Emirati e Kuwait; Attacchi dal cielo e dal mare: Tel Aviv fa dodici morti in Libano; Israele attacca l'Iran: le immagini di colonne di fumo a Teheran; Israele-Usa: attacco preventivo su Iran. Trump promette non avrà il nucleare e Teheran colpisce basi americane.

IL PUNTO ALLE 14 - Attacco all'Iran, 'colpita una scuola, 40 morti''Non sarà una guerra lampo, durerà giorni', avverte il ministro degli Esteri Tajani, l'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran lanciato all'alba su obiettivi in tutto il Paese. (ANSA) ... ansa.it

Usa-Israele, attacco all'Iran. Media: «Khamenei probabilmente è morto». Missili contro basi americane in Bahrein, Qatar e Emirati. In una scuola 24 mortiUn alto funzionario israeliano ha dichiarato a Channel 1: «Rimarremmo scioccati se Khamenei apparisse in diretta. Secondo la nostra valutazione, non è più tra noi, ma stiamo aspettando una conferma de ... ilmattino.it

Tra i vari target colpiti dai raid israeliani e americani ci sarebbe anche una scuola elementare femminile a Minab, nel Sud della provincia iraniana di Hormozgan. Almeno altre 45 persone sarebbero rimaste ferite nell'attacco x.com

Tra i vari target colpiti dai raid israeliani e americani ci sarebbe anche la scuola elementare femminile Shajareh Tayyebeh a Minab, nel Sud della provincia iraniana di Hormozgan. Secondo l’agenzia di stampa statale iraniana Irna, ci sarebbero almeno 40 mor - facebook.com facebook