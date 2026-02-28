Attacco israeliano-americano colpisce una scuola in provincia di Hormozgan | secondo i media iraniani le vittime sono 85

Un attacco israeliano ha colpito una scuola elementare femminile a Minab, in provincia di Hormozgan, provocando numerosi morti e feriti. Secondo i media iraniani, le vittime sono 85. Nessun’altra informazione aggiuntiva o dettaglio sul momento o sulle circostanze dell’attacco è stata fornita.

