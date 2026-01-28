Sono rimasto chiuso fuori casa e ho deciso di isolarmi | la spiegazione dell'ingegnere anti-velox Antonio Menegon

Dopo 23 giorni di silenzio, Antonio Menegon, il noto ingegnere anti-velox, è stato visto di nuovo in un bar della provincia di Vicenza. Menegon aveva fatto perdere le sue tracce dopo aver dichiarato di essere rimasto chiuso fuori casa e di aver deciso di isolarsi. Ora, la sua presenza nel locale ha sorpreso molti, lasciando aperti diversi dubbi sulla sua assenza e sui motivi di questa improvvisa riapparizione.

