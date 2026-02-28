Il ministro degli Esteri ha dichiarato che l’operazione contro l’Iran non sarà una guerra breve, ma si protrarrà per diversi giorni. L’obiettivo principale è quello di smantellare lo strumento bellico più rischioso per Israele e le basi americane nella regione. La comunicazione è arrivata mentre le forze coinvolte stanno portando avanti le azioni militari. La situazione rimane in evoluzione e sotto osservazione.

(Agenzia Vista) Roma, 28 febbraio 2026 "Non sarà una guerra lampo, durerà giorni e giorni: l'obiettivo è quello di smantellare lo strumento bellico iraniano più pericoloso per Israele e per le basi americane dell'area. Noi abbiamo sempre lavorato fino all'ultimo giorno per sostenere il dialogo che era in corso, avevamo però sempre detto che l'Iran, con l'arma atomica e con missili che potevano a lunga gittata che potevano colpire anche l'Europa e altre parti del mondo, rappresentava un pericolo e questa è anche la posizione della Unione europea. Al momento non c'è ancora reazione da parte dei proxy dell'Iran: Hezbollah, Siria e Houthi. Vedremo quello che accadrà, ci auguriamo che non ci sia una escalation nella situazione, è una situazione critica” così il Ministro Tajani. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Attacco Iran, Tajani: "Non sarà una guerra lampo, lavoriamo per dialogo"

Attacco Usa-Israele all’Iran, Tajani: “Non sarà guerra lampo”. Schlein, Bonelli e Fratoianni: “Fuori dal diritto internazionale”Le prime reazioni italiane all’attacco congiunto di Stati Uniti d’America e Israele contro Iran si muovono su un doppio binario: da un lato la...

Leggi anche: Iran, Tajani “Non sarà una guerra lampo, durerà giorni”

Attacco Iran, Tajani: Non sarà una guerra lampo, lavoriamo per dialogo

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Attacco Iran.

Temi più discussi: Attacco Israele-Usa, il vicepremier Tajani al Tg5: Non ci sono segnalazioni di italiani coinvolti; Meloni convoca una riunione di governo: 'Italia vicina agli iraniani che chiedono rispetto dei diritti'; Board of Peace, il ruolo dell’Italia: le parole di Tajani dopo la prima riunione; Il plauso di Tajani: Proposte concrete, non è un board d’affari.

Attacco Iran, Tajani: Non sarà una guerra lampo, lavoriamo per dialogoNon sarà una guerra lampo, durerà giorni e giorni: l’obiettivo è quello di smantellare lo strumento bellico iraniano più pericoloso per Israele e per le basi americane dell’area. Noi abbiamo sempre l ... ilgiornale.it

Attacco Usa e Israele all'Iran, Tajani: Italiani non escano di casaIn Iran ''non ci sono italiani coinvolti in nessuna azione militare'', ''né civili né militari, però quello che noi diciamo ai nostri concittadini che vivono lì o che sono turisti di non muoversi, di ... adnkronos.com

#Iran Sale ad almeno 40 vittime il bilancio dell'attacco israeliano su una scuola elementare femminile a Minab nel sud del Paese. Lo riporta l'agenzia Irna. Almeno 45 i feriti. A Minab avrebbe una sede il corpo delle Guardie della Rivoluzione islamica iranian - facebook.com facebook

ATTACCO ALL'IRAN | Media israeliani riferiscono che 'Khamenei è probabilmente morto ma si attende conferma'. I funzionari dello Stato ebraico: "Secondo la nostra valutazione, non è più tra noi, ma stiamo aspettando una conferma definitiva". #ANSA x.com