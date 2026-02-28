Attacco Iran Tajani | Non sarà una guerra lampo lavoriamo per dialogo – Il video

Il ministro degli Esteri ha dichiarato che l’intervento in Iran non sarà una guerra breve, ma si protrarrà per diversi giorni. L’obiettivo principale è smantellare un’arma considerata molto pericolosa per Israele e le basi americane presenti nella regione. La comunicazione è arrivata attraverso un video pubblicato dall’Agenzia Vista. Nessun dettaglio sulle modalità o sui tempi dell’operazione è stato fornito.

(Agenzia Vista) Roma, 28 febbraio 2026 "Non sarà una guerra lampo, durerà giorni e giorni: l’obiettivo è quello di smantellare lo strumento bellico iraniano più pericoloso per Israele e per le basi americane dell’area. Noi abbiamo sempre lavorato fino all’ultimo giorno per sostenere il dialogo che era in corso, avevamo però sempre detto che l’Iran, con l’arma atomica e con missili che potevano a lunga gittata che potevano colpire anche l’Europa e altre parti del mondo, rappresentava un pericolo e questa è anche la posizione della Unione europea. Al momento non c’è ancora reazione da parte dei proxy dell’Iran: Hezbollah, Siria e Houthi. Vedremo quello che accadrà, ci auguriamo che non ci sia una escalation nella situazione, è una situazione critica” così il Ministro Tajani. 🔗 Leggi su Open.online

L’attacco di #Trump all’ #Iran è un pericoloso azzardo se non sostenuto da una strategia chiara per il dopo che non si scorge. - facebook.com facebook

ATTACCO ALL'IRAN | È giallo sulla sorte della Guida Suprema Khamenei a poche ora dagli attacchi di Stati Uniti e Israele. I media israeliani: 'È morto'. Ma l'Iran smentisce, è atteso un suo discorso #ANSA x.com