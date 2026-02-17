Iran | vertice Usa-Iran sul nucleare tra tensioni e timidi segnali di dialogo Rischio escalation nel Golfo

Il vertice tra Stati Uniti e Iran sul nucleare si svolge a Ginevra, dove le due parti cercano di ridurre le tensioni, mentre il rischio di escalation nel Golfo Persico rimane alto. Le discussioni arrivano dopo settimane di minacce reciproche e segnali di apertura, in un momento cruciale per la stabilità regionale. Le diplomazie si confrontano in un clima di incertezza, con le parti che valutano se proseguire sui binari del dialogo o tornare alle provocazioni.

Nucleare iraniano: la diplomazia al bivio tra minacce e negoziati. Ginevra è il teatro di un delicato confronto tra Stati Uniti e Iran, con l’obiettivo di scongiurare una pericolosa escalation nel Golfo Persico. Al centro del tavolo, il programma nucleare iraniano, lo sviluppo di missili balistici e la questione dell’arricchimento dell’uranio, mentre la presenza militare statunitense nella regione continua ad aumentare. La partita è complessa e il tempo a disposizione per la diplomazia è limitato. Un contesto internazionale teso. L’Iran è da tempo al centro delle preoccupazioni della comunità internazionale per le sue ambizioni nucleari.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il nome di Donald Trump compare nelle notizie di oggi perché, mentre afferma pubblicamente di voler negoziare con l’Iran, gli Stati Uniti dispiegano navi da guerra nel Golfo Persico, aumentando le tensioni nella regione.

Venti di guerra soffiano sull’Iran, mentre la flotta americana arriva nel Golfo.

Trump e l'Iran: minacce, calcoli e il rischio del caos - Re Start 30/01/2026

