Donald Trump si appresta a dare il via libera a un attacco nel Golfo, dopo settimane di tensioni crescenti con l’Iran. Le forze statunitensi si preparano a intervenire, con navi e aerei pronti al combattimento. I comandi militari hanno ricevuto l’ordine di mantenere la massima allerta, mentre si intensificano i preparativi nelle basi della regione. La decisione di Trump arriva in un momento di crisi diplomatica, mentre le autorità iraniane continuano a respingere le accuse di attività militari aggressive. La situazione resta molto tesa.

Le forze statunitensi attendono soltanto il via da parte del comandante in capo, il presidente Donald Trump. E questo potrebbe arrivare ancora prima che la seconda portaerei, la Uss Gerard Ford, raggiunga il Golfo. Intanto i bersagli sono definiti, la loro posizione viene costantemente aggiornata e trasmessa a chi dovrà colpirli. E con i missili difensivi ora dislocati nella regione per respingere qualsiasi rappresaglia di Teheran sulle basi che ospitano soldati americani, si tratta di capire se Trump deciderà di premere il grilletto. Non per qualcosa di chirurgico e limitato, più probabilmente per un primo attacco di vasta portata simile a quello del 1991, nel primo giorno dell’Operazione Desert Storm contro l’Iraq, quando furono usati anche bombardieri puri come i B-1 Lancer, i B-2 Spirit e i B-52. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Trump pronto al via libera: nel Golfo si prepara un attacco su vasta scala contro l’Iran

Raid massicci contro siti nucleari e leader: Trump pronto all'attacco in IranIl presidente americano Donald Trump si prepara a lanciare un nuovo attacco contro l’Iran.

Le mille e un drone contro gli Usa: l’Iran minaccia Trump dopo lo schieramento nel GolfoL’Iran ha minacciato Trump dopo aver schierato droni nel Golfo.

Trump: Mi sono convinto da solo a non attaccare l'Iran

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.