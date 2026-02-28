attacco in iran morto khamenei

Un attacco coordinato israeliano-americano ha provocato la morte dell’ayatollah Ali Khamenei in Iran. La notizia è stata confermata attraverso la diffusione di una foto del suo corpo, mostrata sia a Netanyahu che a rappresentanti iraniani. Dopo l’annuncio, alcune persone si sono radunate alle finestre in segno di celebrazione, mentre i missili iraniani sono stati lanciati contro Israele e i Paesi del Golfo.

L’ayatollah Ali Khamenei è stato ucciso negli attacchi israeliano-americani contro l’Iran. La foto del suo corpo è stata mostrata a Netanyahu e a Teheran, appresa la notizia, alcune persone applaudono dalle finestre mentre i missili iraniani colpiscono Israele e i Paesi del Golfo. Teheran e il Medio Oriente sono scossi da un’escalation militare senza precedenti. Questa mattina, Israele e Stati Uniti hanno lanciato un attacco a sorpresa contro l’Iran, nel corso del quale è stato ucciso l’ayatollah Ali Khamenei, guida suprema del Paese. Fonti israeliane hanno confermato che il complesso residenziale della Guida è stato completamente distrutto, mentre immagini del corpo di Khamenei sarebbero state mostrate al premier Benjamin Netanyahu. 🔗 Leggi su Laverita.info

