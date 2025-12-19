L’appello da Gaza | Mia madre è celiaca ma non fanno arrivare cibo senza glutine ora pesa 40 chili e sta male
Da Gaza arriva un appello disperato: pazienti celiaci, tra cui bambini, sono in grave pericolo a causa della scarsità di alimenti senza glutine. La mancanza di approvvigionamenti adeguati sta mettendo a rischio la vita di molte persone, come nel caso di una madre che, debilitata, pesa appena 40 chili. La crisi alimentare colpisce duramente chi convive con la celiachia, trasformando una condizione gestibile in una minaccia mortale.
A Gaza la celiachia diventa una condanna: mancano alimenti senza glutine e molti pazienti, anche bambini, rischiano di morire. L'AIC (Associazione Italiana Celiachia) lancia l’allarme e chiede aiuti urgenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
