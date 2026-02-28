Attacco all’Iran qual è il vero obiettivo di Usa e Israele? Segui la diretta con Peter Gomez e la professoressa Farian Sabahi

Da ilfattoquotidiano.it 28 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera si discute dell’attacco congiunto a Teheran promosso da USA e Israele. Peter Gomez e la professoressa Farian Sabahi partecipano a una diretta per analizzare i dettagli dell’operazione e le sue implicazioni. La conversazione si concentra sui fatti noti e sulle azioni intraprese senza entrare in ipotesi o giudizi. Seguite la trasmissione per aggiornamenti sulle ultime notizie riguardo a questa situazione.

Qual è il vero obiettivo dietro l'attacco congiunto a Teheran? Ne parlano il direttore Peter Gomez e la professoressa all'Università dell'Insubria Farian Sabahi

Attacco all'Iran, qual è il vero obiettivo di Usa e Israele

Video Attacco all'Iran, qual è il vero obiettivo di Usa e Israele?

