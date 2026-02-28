Attacco all’Iran qual è il vero obiettivo di Usa e Israele? Segui la diretta con Peter Gomez e la professoressa Farian Sabahi

Stasera si discute dell’attacco congiunto a Teheran promosso da USA e Israele. Peter Gomez e la professoressa Farian Sabahi partecipano a una diretta per analizzare i dettagli dell’operazione e le sue implicazioni. La conversazione si concentra sui fatti noti e sulle azioni intraprese senza entrare in ipotesi o giudizi. Seguite la trasmissione per aggiornamenti sulle ultime notizie riguardo a questa situazione.

Qual è il vero obiettivo dietro l'attacco congiunto a Teheran? Ne parlano il direttore Peter Gomez e la professoressa all'Università dell'Insubria Farian Sabahi Iran, attacco di Usa e Israele: "Khamenei probabilmente è morto". Il ministro degli Esteri smentisce: "Per quanto ne so è vivo". Teheran colpisce le basi statunitensi Al via intorno alle 7 italiane l'operazione congiunta che durerà "diversi giorni". Decine di morti, colpito il compound della Guida Suprema. Teheran colpisce le basi statunitensi...

Iran, cosa succede ora? Rivedi la diretta con Peter Gomez e Farian SabahiIran, cosa succede ora? Rivedi la diretta con Peter Gomez e la docente italo-iraniana dell’Università dell’Insubria Farian Sabahi andata in onda in...

La docente italo-iraniana Farian Sabahi al Fattoquotidiano.it: “Ho ricevuto minacce dai sostenitori di Usa-Israele e del figlio dello Scià” ““Sono arrivate minacce a me e ai negozianti iraniani in Italia, in cui viene intimato di esporre la bandiera monarchica e la bandiera di Israele.

Attacco all'Iran, qual è il vero obiettivo di Usa e Israele

Enorme arsenale missilistico L'Iran come potrebbe rispondere all'attacco degli Stati Uniti? Di quali armi dispone?L'Iran minaccia gli Stati Uniti e Israele di reagire. I missili a medio raggio potrebbero essere utilizzati per attaccare le basi statunitensi in tutto il Medio Oriente. bluewin.ch

Iran, attacco Israele-USA in diretta: Trump e Netanyahu: Ribellatevi contro il regime. Tajani: Colpita base in Kuwait con 300 italiani, nessun feritoAttacco Israele-USA all'Iran, ultime news in diretta: l'operazione congiunta contro Teheran è stata condotta via aria e mare con il nome Il ... fanpage.it

