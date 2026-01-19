La docente italo-iraniana Farian Sabahi al Fattoquotidianoit | Ho ricevuto minacce dai sostenitori di Usa-Israele e del figlio dello Scià

La docente italo-iraniana Farian Sabahi ha riferito di aver ricevuto minacce da sostenitori di Usa-Israele e del figlio dello Scià, rivolte anche ai negozianti iraniani in Italia. Le comunicazioni intimidatorie richiedono loro di esporre simboli come la bandiera monarchica e quella di Israele. La vicenda evidenzia le tensioni e le pressioni legate alle complesse dinamiche politiche e culturali che coinvolgono la comunità iraniana nel nostro paese.

“Sono arrivate minacce a me e ai negozianti iraniani in Italia, in cui viene intimato di esporre la bandiera monarchica e la bandiera di Israele. Minacciano di distruggere le vetrine”. Lo ha denunciato scrittrice italo-iraniana e professoressa di Storia contemporanea all’Università dell’Insubria, Farian Sabahi, durante una diretta Youtube con il direttore del Fattoquotidiano.it Peter Gomez dedicata a ciò che sta accadendo in Iran, le manifestazioni contro il Repubblica islamica e la repressione del regime. Un’intervista in cui si è parlato anche delle mobilitazioni organizzate in Italia. La docente ha raccontato di essere bersaglio, insieme ad altri iraniani in Italia, di messaggi intimidatori mandati da attivisti europei. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

