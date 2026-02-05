Olimpiadi l’impatto sull’economia bergamasca | Nessun sold-out ma prenotazioni in crescita e benefici a lungo termine

Dopo le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, Bergamo inizia a vedere i primi segnali di crescita nel settore turistico. Anche se non si registra ancora il tutto esaurito, le prenotazioni aumentano e si prevede un beneficio duraturo nel tempo. La città si prepara a sfruttare l’evento per attirare visitatori e dare una spinta all’economia locale.

Anche Bergamo risentirà dell’impatto delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Non come il capoluogo regionale o i territori selezionati come sedi di gara, ma in città (soprattutto) e in provincia (un po’ meno) tutto il sistema dell’ospitalità beneficerà dell’appuntamento a cinque cerchi, dal quale ci si attendono ritorni tangibili sia nell’immediato ma anche nel prossimo futuro. Tre i fattori determinanti. Il primo: la vicinanza con Milano. Con posti letto in alberghi, affittacamere e b&b praticamente introvabili, i turisti olimpici hanno dovuto ben presto allargare i propri orizzonti e, a cascata, iniziare ad allontanarsi dall’epicentro.🔗 Leggi su Bergamonews.it

