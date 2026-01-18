Iran Pezeshkian | ‘Qualsiasi attacco a Khamenei è dichiarazione di guerra’

In Iran, le tensioni continuano a crescere, con un elevato numero di vittime tra i manifestanti e un possibile ritorno limitato di Internet nel paese. Pezeshkian ha affermato che qualsiasi attacco a Khamenei rappresenterebbe una dichiarazione di guerra. Questa situazione evidenzia la complessità del conflitto e le conseguenze di un contesto politico estremamente fragile.

La media dei morti durante le proteste, intanto, sale ad almeno 16mila vittime. Si prevede un ritorno parziale di Internet nel Paese In Iran, dove il contesto di oppressione si amplifica e intensifica di giorno in giorno, il presidente Masoud Pezeshkian ha dichiarato che qualsiasi attacco contro la Guida Suprema del Paese, l’Ayatollah Ali Khamenei, sarebbe considerato un vero e proprio atto di guerra. Pezeshkian ha sottolineato che colpire il massimo leader dell’Iran significherebbe scatenare un conflitto su vasta scala con l’intera nazione iraniana. Questa dichiarazione è stata condivisa tramite un post pubblicato su X, e sembra essere una risposta al presidente statunitense Donald Trump, che aveva suggerito fosse giunto il momento per l’Iran di scegliere un nuovo leader. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Gli Usa si rafforzano in Medio Oriente. Pahlavi: "Tornerò in Iran". In arrivo una portaerei e sistemi di difesa terrestri. Putin sente Netanyahu e Pezeshkian #ANSA x.com