Sangue in Iran | centinaia di morti Orrore a Teheran Se attaccati colpiremo basi Usa e Israele
Le proteste in Iran continuano da oltre due settimane, con un escalation della repressione che ha già causato centinaia di vittime. A Teheran si registrano scene di grave violenza, mentre le autorità minacciano risposte dure contro ogni attacco, incluso quello alle basi statunitensi e israeliane. Questa situazione evidenzia il deteriorarsi della situazione politica e sociale nel paese, suscitando preoccupazione a livello internazionale.
La repressione in Iran avrebbe raggiunto livelli senza precedenti, mentre le proteste entrano nella terza settimana. Secondo Iran International, nelle ultime 48 ore il regime avrebbe ucciso almeno 2.000 persone, in un contesto segnato da blackout totale di internet e comunicazioni interrotte. Nonostante la violenza, le manifestazioni proseguono in diverse città, con slogan contro la Repubblica islamica e richieste di rovesciamento delle autorità religiose. Teheran minaccia la pena di morte per i manifestanti, mentre dagli Stati Uniti arrivano avvertimenti e aperture a un possibile sostegno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
