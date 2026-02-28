Attacco all’Iran esplosioni negli Emirati Arabi | drammatica testimonianza di giornalista campana

Stamattina sono state segnalate esplosioni negli Emirati Arabi, mentre si susseguono le operazioni militari condotte da Stati Uniti e Israele contro l’Iran. La regione si trova in una fase di forte tensione, con eventi che si succedono in rapida successione e coinvolgono diversi attori. La situazione resta critica e in evoluzione, senza indicazioni di una immediata risoluzione.

L’attacco di Usa e Israele all’Iran, in corso da stamattina, sta destabilizzando l’intera regione. Una testimonianza giunge dagli Emirati Arabi, attraverso la drammatica cronaca di Francesca Raspavolo, giornalista di Torre del Greco da qualche anno trasferita a Dubai. In alcuni post su Facebook, si racconta lo scenario di queste ore. “Oggi qui a Dubai abbiamo la guerra intorno -scrive Raspavolo -.Sentiamo e vediamo esplosioni nei cieli da stamattina”. Come riferisce la giornalista, “finora la contraerea degli Emirati ha intercettato e abbattuto 9 missili iraniani, lanciati in risposta all’AGGRESSIONE combinata di Israele e Usa”. Inoltre a Dubai “l’aeroporto al momento è chiuso”, e si registra una vittima negli Emirati. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Medio Oriente in fiamme: l’Iran risponde colpendo obiettivi Usa in Qatar, Bahrein, Kuwait ed Emirati Arabi. Esplosioni anche a RiadIl Medio Oriente è in fiamme dopo l’attacco congiunto israeliano-americano di questa mattina contro l’Iran.

Usa-Israele, attacco all'Iran. Dubbi su sorte Khamenei, tv di Teheran: «Parlerà a breve». Media iraniani: 200 morti e 747 feriti. Missili contro basi americane in Bahrein ...Il ministro della Difesa Guido Crosetto si trova attualmente a Dubai. Presente da ieri negli Emirati Arabi Uniti per motivi personali (era andato a riprendere la famiglia per poi ripartire alla volta ... ilmattino.it

Usa-Israele, attacco all'Iran. Dubbi su sorte Khamenei, tv di Teheran: «Parlerà a breve». Dubai, colpita «The Palm». Missili contro basi americane in Bahrein, Qatar e EmiratiIsraele afferma di aver lanciato un attacco preventivo contro l'Iran, ha affermato il suo ministro della Difesa. Secondo quanto riportato dall'Associated Press, alcuni testimoni a Teheran hanno ... leggo.it

Attacco missilistico pochi minuti fa alla base americana a Dubai negli Emirati Arabi Uniti EAU. Un missile iraniano è caduto in una zona di lusso situata sull’isola artificiale Palm Jumeirah. Nell’area si trovano hotel di lusso, popolari tra i turisti russi. Uno di que - facebook.com facebook

Gli Emirati arabi uniti hanno reso noto di aver intercettato "con successo" una seconda ondata di missili lanciati dall'Iran, con alcuni frammenti caduti su #AbuDhabi, questa volta senza causare vittime, dopo che stamattina era rimasto ucciso un civile. Lo ha r x.com