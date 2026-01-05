Meno petrolio con la crisi del Venezuela? Le strategie di Opec+ ed Eni

L’attuale crisi in Venezuela ha spinto Opec+ a mantenere invariati i livelli di produzione di petrolio, nonostante le pressioni statunitensi. Questa decisione riflette le strategie dell’organizzazione e di Eni nel contesto di un mercato globale in evoluzione. Analizzare tali dinamiche permette di comprendere meglio le implicazioni sul prezzo del petrolio e sull’approvvigionamento energetico internazionale.

L’ Opec+ ha deciso di mantenere invariate le quote di produzione di petrolio, nonostante l’attacco statunitense in Venezuela. Il Paese sudamericano ospita circa un quinto delle riserve verificate mondiali di petrolio, ma le sue infrastrutture estrattive e la qualità del suo greggio limitano l’impatto di questo prodotto sul mercato energetico. Il Venezuela è inoltre politicamente isolato. Il suo petrolio è soggetto a sanzioni e viene venduto soprattutto su mercati secondari, a prezzi molto scontati rispetto a quelli ufficiali. Di recente, inoltre, la sua flotta ombra di petroliere era stata presa di mira dagli Stati Uniti, che hanno sequestrato tre navi cariche di greggio. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

