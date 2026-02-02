Petrolio in picchiata | giocano a sfavore colloqui Usa-Iran e decisioni dell’OPEC+

Questa mattina il prezzo del petrolio crolla durante le contrattazioni asiatiche. Dopo aver toccato i massimi degli ultimi sei mesi la scorsa settimana, il mercato si è invertito bruscamente. La perdita si deve alle tensioni nei colloqui tra Usa e Iran e alle decisioni prese dall’OPEC+. Gli investitori sono preoccupati e vendono, facendo scendere i prezzi rapidamente.

Il petrolio ha aperto la settimana con una brusca correzione durante le contrattazioni asiatiche, segnando un netto inversione di tendenza rispetto ai massimi degli ultimi sei mesi toccati la scorsa ottava. A innescare le vendite è stata una significativa riduzione del premio al rischio geopolitico, alimentata dalle dichiarazioni del presidente statunitense Donald Trump. Durante il fine settimana, l'amministrazione USA ha confermato che l'Iran sta "parlando seriamente" con Washington, prospettando una de-escalation che allontana lo spettro di nuove azioni militari in Medio Oriente. Questo cambio di rotta giunge dopo settimane di tensioni crescenti e schieramenti navali che avevano fatto temere interruzioni nelle forniture regionali, spingendo gli investitori a liquidare le posizioni lunghe per incassare i profitti.

