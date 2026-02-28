Attacco a Iran Tajani | Non sarà una guerra lampo

Il ministro degli Esteri ha dichiarato che l’attacco all’Iran non sarà una guerra breve, ma si protrarrà per diversi giorni. Ha spiegato che l’obiettivo è neutralizzare uno degli strumenti bellici più minacciosi dell’Iran, ritenuto pericoloso sia per Israele che per le basi americane nella regione. La dichiarazione è stata rilasciata in un contesto di tensione crescente tra le parti coinvolte.

“Non sarà una guerra lampo, durerà giorni e giorni. l’obiettivo è quello di smantellare lo strumento bellico iraniano più pericoloso per Israele e per le basi americane dell’area”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, nel corso di un punto stampa alla Farnesina dopo l’attacco di Usa e Israele all’Iran e la risposta di Teheran. “Noi abbiamo sempre lavorato fino all’ultimo giorno per sostenere il dialogo che era in corso, avevamo però sempre detto che l’Iran, con l’arma atomica e con missili a lunga gittata che potevano colpire anche l’Europa e altre parti del mondo, rappresentava un pericolo e questa è anche la posizione dell’Unione europea”, ha aggiunto Tajani”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Attacco Usa-Israele in Iran, Tajani: Teheran non può avere l’arma nucleare. Pronti a evacuare connazionaliDopo l'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran, il ministro degli Esteri ha convocato una riunione di emergenza alla Farnesina ... fanpage.it

Iran, in serata nuovo vertice a Palazzo Chigi. Preoccupazione per i connazionaliTajani: «In Iran 500 italiani, pronti evacuarli in Azerbaigian», colpita base italiana in Kuwait ma tutti incolumi. Salvini: «Avvisati ad attacco ... avvenire.it

Questa notte sono iniziati gli attacchi in Iran e la situazione in Medio Oriente è in continua escalation con bombardamenti anche al di fuori del paese, tra cui uno vicino al tracciato del Bahrain. Ciò ha comportato la chiusura degli spazi aerei di vari paesi, tra i q - facebook.com facebook

L' #Iran è stato colpito da un'azione militare congiunta di #Israele e #StatiUniti, denominata “Ruggito del Leone”. Secondo il ministro della Difesa israeliano #Katz si tratta di un blitz preventivo. Esplosioni anche a #Teheran su obiettivi politici e militari. #Tru x.com