ATP Buenos Aires 2026 Baez affronterà Darderi in semifinale Francisco Cerundolo avanza

Baez ha raggiunto le semifinali dell'ATP Buenos Aires 2026 dopo aver battuto un avversario più giovane, Darderi, in una partita combattuta. La vittoria è stata determinata da alcuni punti decisivi nel secondo set, che hanno permesso a Baez di conquistare la qualificazione. Francisco Cerundolo, invece, ha superato il turno senza grandi difficoltà, confermando il buon stato di forma sulla terra rossa di casa.

Nessuna sorpresa nei quarti di finale dell’ATP 250 di Buenos Aires. Sulla terra rossa argentina le gerarchie sembravano già delineate alla vigilia e il campo non ha fatto altro che confermarle. Luciano Darderi, testa di serie numero 2, ha risposto presente superando lo spagnolo Pedro Martinez con il punteggio di 7-5 6-1. Una vittoria netta e convincente per l’italo-argentino, che in semifinale ritroverà una vecchia conoscenza. Ad attenderlo ci sarà infatti Sebastian Baez. Il numero 34 del mondo ha regolato il connazionale Camilo Ugo Carabelli (n.47 ATP) con lo score di 7-6(5) 6-2. Dopo un primo set combattuto punto a punto, Baez ha cambiato marcia, prendendo il controllo degli scambi e guadagnandosi la semifinale contro Darderi. 🔗 Leggi su Oasport.it

Pedro Martinez ha conquistato la qualificazione ai quarti di finale dell’ATP250 di Buenos Aires dopo aver battuto un avversario in rimonta, mentre Luciano Darderi ha ottenuto un successo convincente sulla terra rossa argentina.

Nel torneo di Buenos Aires, il primo turno si è concluso e sono partiti gli ottavi di finale.

