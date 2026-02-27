Sono stati ufficializzati i confronti dei quarti di finale dell’ATP 250 di Santiago, disputati sulla terra rossa cilena. Dopo gli ottavi, nessuna sorpresa ha modificato i pronostici e i favoriti sono rimasti in corsa. Le partite si preparano a definire i semifinalisti, con i giocatori qualificati pronti a scendere in campo per proseguire il cammino nel torneo.

Definito il quadro dei qualificati ai quarti di finale dell’ATP 250 di Santiago del Cile. Sulla terra rossa sudamericana sono andati in scena gli ultimi quattro ottavi e, nel complesso, non si sono registrate sorprese: pronostici rispettati e favoriti all’altezza delle aspettative. Il numero uno del seeding, Francisco Cerundolo, ha superato con autorità il danese Elmer Moller (n.127 del ranking) con un netto 6-2 6-2 in appena 1 ora e 11 minuti di gioco. Un match a senso unico che proietta l’argentino al turno successivo, dove affronterà lo statunitense Emilio Nava, già giustiziere di Matteo Berrettini all’esordio. Nava (n.79 del mondo) ha avuto la meglio sul paraguaiano Adolfo Daniel Vallejo (n. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ATP Santiago 2026, definito il quadro dei quarti di finale: Francisco Cerundolo e Baez avanzano

Leggi anche: ATP Buenos Aires 2026, Baez affronterà Darderi in semifinale. Francisco Cerundolo avanza

Leggi anche: ATP Rio 2026, Tabilo elimina Passaro. Si ritira Francisco Cerundolo, ai quarti Kopriva

Temi più discussi: Tutte le notizie di tennis in diretta live; Indian Wells si avvicina: tutte le info del quinto Slam; ATP Dubai 2026 Nardi ripescato ma subito sconfitto al primo turno da Lehecka.

ATP Santiago, Cerundolo: Passare al cemento significherebbe perdere la nostra storiaTennis - Interviste | Francisco Cerundolo parla di gira sudamericana, di stadi pieni, dei privilegi da prima testa di serie: Senza il bye, forse non avrei giocato qui ... ubitennis.com

ATP Santiago 2026, sarà derby tra Darderi e Pellegrino ai quarti! Avanza HanfmannCalato il sipario sui primi quattro ottavi di finale dell’ATP 250 di Santiago. Sulla terra rossa cilena, i giocatori sono chiamati a fare di necessità ... oasport.it

Francisco Cerundolo parla di gira sudamericana, di stadi pieni, dei privilegi da prima testa di serie: “Senza il bye, forse non avrei giocato qui” - facebook.com facebook

Si ferma in finale la corsa di Luciano Darderi. A conquistare l’ATP 250 di Buenos Aires è Francisco Cerundolo, che si impone 6-4, 6-2 e conquista il quarto titolo in carriera x.com