ATP Santiago 2026 Luciano Darderi piega Mariano Navone ed approda ai quarti | sarà derby con Andrea Pellegrino

Nel primo set la prima occasione per allungare è in favore di Darderi, il quale non sfrutta una palla break sul 30-40 del quarto game. Successivamente è l’azzurro a dover risalire dal 15-40 ed a dover annullare un altro break point ai vantaggi nel settimo gioco. Nel nono game, però, è Darderi a portarsi sul 15-40 in risposta, e, alla seconda occasione, riesce a strappare la battuta all’argentino. L’azzurro tiene il servizio a 15 nel nono gioco e chiude sul 6-3 dopo tre quarti d’ora. Nella seconda frazione il canovaccio cambia improvvisamente, con Navone che toglie il servizio a Darderi sia nel secondo game, a zero, che nel quarto, a trenta, per poi portarsi sul 4-0. 🔗 Leggi su Oasport.it

ATP Santiago 2026, Pellegrino continua il suo sogno e raggiunge i primi quarti della carrieraContinua il fantastico sogno di Andrea Pellegrino nell'ATP 250 di Santiago del Cile. Il tennista pugliese conquista i primi quarti di finale della ... oasport.it

Che impresa di Pellegrino L’azzurro, proveniente dalle qualificazioni, supera Comesaña 7-6, 6-7, 6-3 a Santiago del Cile e si lancia verso un possibile derby con Luciano Darderi, in quello che sarà il suo primo quarto di finale ATP - facebook.com facebook

