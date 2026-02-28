Atletica Parco Alpi Apuane sugli scudi Zanzottera strepitoso detta legge a Lissone Vola la Girleanu

L’Atletica Parco Alpi Apuane ottiene risultati significativi nelle recenti competizioni: Zanzottera si impone a Lissone, mentre la Girleanu registra ottimi tempi. Gli atleti del team Ecoverde Cetilar conquistano podi assoluti e di categoria sia in Toscana che in altre regioni, dimostrando un buon livello di preparazione e performance nelle gare svolte.

Podi assoluti e di categoria, oltre che buone prove, per gli atleti del Parco Alpi Apuane Team Ecoverde Cetilar nelle gare in Toscana e fuori regione. Nella 13ª edizione del trofeo "Città di Lissone", gara di corsa campestre nel milanese, valida per la terza prova del circuito regionale lombardo della Fidal, secondo posto assoluto per Marco Zanzottera (nella foto). Nel 'Trofeo Big Mat', gara di 10 km sulle strade di Sesto Fiorentino, buone prove per Federico Fontanini e Giulia Di Virgilio. Nella nona edizione del "Brunello crossing" a Montalcino, nel senese, buona prova per Patrizio Valleggi; mentre ai campionati regionali di cross juniores di Campi Bisenzio, nel fiorentino, quinto posto assoluto per Andrea Masi.