Atletica Campionati regionali indoor Stracarrara in luce con Passani e Frediani Record per Tartaglia
Guido Di Vita ha vinto il titolo provinciale nella corsa campestre cadetti, mentre Viola Ginesi, attualmente alla Toscana Atletica ma nata nella Stracarrara, ha conquistato l’argento nei 200 metri agli assoluti regionali. La giovane atleta, che si allena con la squadra di Carrara, ha corso in 26 secondi e 8 centesimi, migliorando il suo record personale. Nella stessa competizione, Giorgia Passani si è laureata campionessa toscana juniores nei 200 metri, portando a casa il primo posto con un tempo di 25 secondi e 7 centesimi. A livello indoor, i rappresentanti della Strac
Titoli e podi nel cross e nell’indoor per i giovani atleti della Stracarrara. Guido Di Vita conquista il titolo provinciale nella campestre per la categoria Cadetti; Viola Ginesi (atleta Stracarrara attualmente transitata nella Toscana Atletica) è argento nei 200 metri del campionato regionale categoria Allievi; Giorgia Passani è campionessa toscana nei 200 metri nella categoria Juniores. Alessia Frediani è campionessa toscana nel salto in alto, categoria Allievi (e oggi è in pista per i campionati italiani di Ancona). Flavio Tartaglia (nella foto), vice campione italiano Cadetti nello scorso ottobre a Viareggio, è bronzo regionale nei 50 ostacoli indoor e con il tempo di 6“81 ha fatto registrare il record italiano Cadetti nei 50 ostacoli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Atletica, indoor e cross 85 Faenza, buoni risultati ai campionati italiani
Le atlete di Atletica 85 Faenza hanno portato a casa buoni risultati ai campionati italiani di questa settimana.
Atletica leggera, Campionati Regionali Juniores e Allievi. Edera, doppio podio con Giuliani e Rossi
I Campionati Regionali Indoor di atletica leggera per Allievi e Juniores si svolgono presso il Palalottici di Parma e la palestra di via Piazza a Modena.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Regionali Indoor Grandi Firme a Bergamo; Campionato Regionale Ragazzi Indoor; Atletica Settimese tra cross, gare indoor e trail running: una passione a 360°; Atletica Brescia 1950, gli impegni del 14 e 15 febbraio tra campionati italiani e gare regionali.
Campionati italiani indoor di Ancona, Trieste Atletica protagonista: ecco il medagliereCampionati italiani indoor ad Ancona: oro per Coppola, argento e record per Domenis, ottime prove per Trieste Atletica. nordest24.it
UISP ATLETICA SIENA BRILLA AGLI INDOOR: PODI E TITOLI REGIONALINel getto del peso Juniores maschile, Duccio Bernardi ha conquistato un brillante quinto posto con la misura di 14,99 metri, nuovo primato personale indoor. Buona prova anche per Sveva Borghi nel ... oksiena.it
La giovane atleta del Centro Atletica Piombino, conquista due titoli toscani a Carrara e brilla ai Campionati Italiani Indoor di Ancona, confermandosi tra le migliori promesse dell'atletica leggera facebook
Alessandra Martina #Gelpi è la prima stella dell’ #atletica bergamasca ai #Campionati Italiani Juniores e Promesse al coperto ad #Ancona. I dettagli su #zonamistamagazine x.com