atletica campionati regionali indoor stracarrara in luce con passani e frediani record per tartaglia

Titoli e podi nel cross e nell’indoor per i giovani atleti della Stracarrara. Guido Di Vita conquista il titolo provinciale nella campestre per la categoria Cadetti; Viola Ginesi (atleta Stracarrara attualmente transitata nella Toscana Atletica) è argento nei 200 metri del campionato regionale categoria Allievi; Giorgia Passani è campionessa toscana nei 200 metri nella categoria Juniores. Alessia Frediani è campionessa toscana nel salto in alto, categoria Allievi (e oggi è in pista per i campionati italiani di Ancona). Flavio Tartaglia (nella foto), vice campione italiano Cadetti nello scorso ottobre a Viareggio, è bronzo regionale nei 50 ostacoli indoor e con il tempo di 6“81 ha fatto registrare il record italiano Cadetti nei 50 ostacoli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

I Campionati Regionali Indoor di atletica leggera per Allievi e Juniores si svolgono presso il Palalottici di Parma e la palestra di via Piazza a Modena.

